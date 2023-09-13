ألمانيا تسلم نظام كييف أكثر من 20 مركبة مشاة قتالية “ماردر”

سلمت ألمانيا خلال أسبوع، لنظام كييف 20 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز “ماردر” محملة بالذخيرة، ليصل إجمالي عدد المركبات من هذا النوع التي قدمتها برلين إلى 60 قطعة.

جاء ذلك في القائمة المحدثة للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت أوكرانيا في غضون أسبوع من ألمانيا مركبتين مدرعتين لإزالة الألغام من طراز Wisent 1، و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز RQ-35 Heidrun، و3 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 مم.

في منتصف أيار/مايو الماضي، أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا، في أكبر حزمة مساعدات تقدمها منذ بداية الأزمة الاوكرانية.

في وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، “لعبا بالنار”، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: وكالات