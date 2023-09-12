لودريان في بيروت

وصل الموفد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء الى لبنان في زيارة من المفترض ان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين ومملي الكتل النيابية، للبحث في إمكانية الوصول الى حلول للأزمة الرئاسية.

وبعيد وصوله زار لودريان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.

وتساءلت مصادر إعلامية عما يحمله لودريان في زيارته الحالية للبنان، وهل من جديد قد يقدمه في ظل الجمهود الضارب في الملف الرئاسي؟

وبالسياق، قالت مصادر نيابية لصحيفة “البناء” اللبنانية إن “الأولوية التي تنتظر لودريان مع الأجواء السلبية التي تلقاها حول رسالة الأسئلة التي وجّهها للأطراف النيابية الرئيسية، هي في تعديل مبادرته بصورة تتيح إحداث اختراق بدا أنه ممكن مع انطلاق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم المواقف المترددة لدى بعض الكتل النيابية والمعارضة من بعضها الآخر”، وتابعت ان “لودريان سيعود للتدقيق في بنود المبادرتين وبحث إمكانية دمجها بنصوص واضحة غير قابلة للتأويل، حول ماهية الحوار وعناوينه ومهلته، وحول المقصود بالجلسات الانتخابية المتتابعة، لجهة الذهاب إلى الدورة الثانية دون تعطيل النصاب، وليس تكرار عقد دورات أولى فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام