جهاد البناء نظمت دورة اعلامية في القطاع الثالث غرب بعلبك

نظم فرع الإعلام في القطاع الثالث (الغربي)، حفل تخريج دورة المونتاج والتصوير التي أنجزت للكادر الإعلامي في قرى القطاع، في قاعة الإجتماعات في مركز القطاع في بلدة التليلة -طاريا.

حضر الحفل مسؤول مؤسسة جمعية جهاد البناء الإنمائية خالد ياغي ومسؤول القطاع الثالث لحزب الله حسن حمية ومسؤولة الهيئات النسائية في القطاع ليلى الحاج حسن وفعاليات إعلامية وحزبية.

وتخلل الحفل، عرض المشاريع التصويرية التي حازت على المراتب الثلاثة الأول.

واختتم الحفل بهدايا مالية وعينية للمراكز الثلاث الأول، مقدمة من مؤسسة جهاد البناء والقطاع الثالث، كما وزعت الشهادات التقديرية على المتدربين، وأخذت صور تذكارية للمشاركين.

المصدر: قناة المنار