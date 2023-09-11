أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.

المصدر: رويترز