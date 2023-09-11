الإمام الخامنئي: قلنا إن العالم على عتبة او بداية التحول  ‫وتشمل الخطوط الرئيسية للتحول إضعاف القوى الاستكبارية في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 12:40

الإمام الخامنئي: قلنا إن العالم على عتبة او بداية التحول  ‫وتشمل الخطوط الرئيسية للتحول إضعاف القوى الاستكبارية في العالم

منذ 1 ساعة 11 September، 2023
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