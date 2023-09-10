شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2023 - 17:42

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية

منذ 3 ساعة 10 September، 2023
أخبار موقع المنار

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