شركاء النصر، شاركونا رأيكم

لودريان في بيروت الاثنين.. هل من جديد؟ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 9 2023 - 22:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يعرب عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه إلى جانبه في هذا المصاب المفجع والأليم
حزب الله يتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويسأل الله الشفاء للمصابين وأن يساعد الشعب المغربي وحكومته على لملمة جراحه
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن
السلطات المغربية تطلق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال
منظمة الصحة العالمية: زلزال المغرب أضرّ بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة
مراسل المنار: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط عدد من القذائف والرصاص الطائش في الأحياء المحيطة بالمخيم
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في عين الحلوة
ميقاتي خلال اتصاله بعباس: ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل اساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية
ميقاتي: نشدد على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة
التحكم المروري: قطع السير من الاوتستراد الشرقي وأوتستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية حفاظا على سلامة المارين
وزير التربية عباس الحلبي يعلن بأنه سيصدر قراراً بتأجيل بدء الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد إلى موعد آخر
الصحة الفلسطينية: إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مستشفى اليمامة من مخيم العروب شمال الخليل
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز تسناعوز وحاجز عناب محققين إصابات مباشرة
لودريان في بيروت الاثنين.. هل من جديد؟
منذ 2 ساعة
9 September، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
رئاسيا، لودريان في بيروت الاثنين التزاما بالموعد فقط.
المصدر:
قناة المنار
لودريان
التعليقات
ذات صلة
معلومات المنار: لودريان في لبنان في الحادي عشر من هذا الشهر
رسالة لودريان وصلت.. ماذا فيها؟
رسالة من لودريان الى ممثّلي الكتل النيابية التي ستشارك في الحوار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شركاء النصر، شاركونا رأيكم
استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق
مشاركة