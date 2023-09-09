شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت لنظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي معزيا بضحايا الزلزال.

وقال الرئيس بري في برقيته “بإسم الشعب اللبناني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب المغربي الصديق مشاعر المواساة والمؤازرة للمغرب ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في مواجهة التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي أصاب عدة مدن في المملكة المغربية، سائلين الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللمملكة المغربية الأمن والأمان والإستقرار”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفيرة قبرص الجديدة ماريا هادجيثودوسيو في زيارة برتوكولية، لمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان، والزيارة كانت مناسبة تم خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

كما استقبل الرئيس بري سفير كولومبيا إدوين أوستوس الفونسو في زيارة بروتوكولية بحضور القنصل لينا فيرالا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام