شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبدالله ان “المخاطر التي يعيشها البلد كثيرة وكبيرة وهي تهدد كيانه وبقاءه وان مواجهتها تحتاج الى كل الجهود الوطنية والى كل الاطياف اللبنانية مهما تنوعت اراؤهم واختلفت توجهاتهم لان تلك المخاطر ومن عدة جوانب تزيد الضغط على المواطن الذي يعيش ازمات اخرى اقتصادية واجتماعية وانسانية”.

وأضاف المفتي عبد الله في حديث له السبت “نريد وطنا تحكمه العقلانية السياسية لتحقيق الامن والاستقرار وليس التهور السياسي الذي يفتح البلد أمام الفوضى بحيث يصبح البلد مطية لينة للارهاب والتكفيريين الذين يعيشون في اوطان الفوضى والتفلت الامني”.

ودعا المفتي عبد الله “جميع القوى السياسية الى توخي الدقة في الخطاب السياسي الذي يؤدي اكثر الاحيان الى توتير الشارع اللبناني والنظر الى مصلحة بعين الشمولية الوطنية لا بقصر النظر المذهبي لان لا احد في لبنان يسعى للقضاء على طرف ضعيف كان او قويا لان التجارب تحكم لبنان بالحوار والتعايش بدل الاقتتال والتشرذم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام