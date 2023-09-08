شركاء النصر، شاركونا رأيكم

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:”عمد البعض الى دسّ خبرٍ يتناول موقع رئاسة مجلس النواب ولهؤلاء نقول: إن مسار الأمور في أداء وزير الثقافة يتجه نحو التزامه القيام بواجبه الوزاري بتجرّد، ووضوح رؤية، ودأب لا استكانة فيه، بثًّا للوعي ودفاعًا عن القيم، وخدمةً للبنانيين من دون تفريق، ووفاءً للثقة التي أولته إياها مرجعيتا الثنائي.

وأضاف البيان “أما لمن فبركوا خبرًا في موضوع رئاسة المجلس، ودسَّوه على لسان من وصفوه بأنه “نائب بارز في الثنائي”، فنقول: إن هذا الخبر الذي لا أساس له من قريب أو بعيد، يعكس غيظكم من ثبات الرئيس برّي على حماية لبنان وشعبه، ومن قدرته الخلاّقة على ابتكار الحلول للمعضلات التي تفخّخون بها الحياة الوطنية. لذلك، “خيّطوا بغير هالمسلّة”.”

وقال الوزير “وتذكروا بيتًا من الشعر ينطبق تمامًا على حالكم: وعلاج الأبدانِ أيسرُ خطبًا / حين تعتلُّ من علاجِ العقولِ”.

المصدر: بريد الموقع