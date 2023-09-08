شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اليانسون هو نبات عشبي يتميز بمذاقه ونكهته المميزة وفوائده الصحية المتعددة. فما هي فوائد شرب اليانسون قبل النوم وكيف يُستدم بشكل صحيح وآمن؟

تعريف باليانسون وخصائصه

اليانسون (Pimpinella Anisum) هو نبات من الفصيلة الخيمية ينمو في مناطق مختلفة حول العالم مثل جنوب أوروبا ولبنان وتركيا وسوريا وإيران والصين والهند واليابان وجنوب وشرق الولايات المتحدة الأمريكية. يستخدم بذور اليانسون وزيته وأحيانًا جذوره وأوراقه في العلاجات الطبية وتحسين الصحة العامة.

فوائد اليانسون قبل النوم:

• يساعد على مقاومة الأرق: تناول اليانسون قبل النوم يساعد على الاسترخاء ويمنح الجسم خصائص مهدئة تعزز استرخاء الجهاز المركزي العصبي

• ينظم سكر الدم: بعض الأبحاث تشير إلى أن اليانسون قد يساعد في تنظيم معدل السكر في الدم

• يمنع نمو الفطريات والبكتيريا: اليانسون يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا

• يساعد في علاج الاكتئاب: بعض الدراسات تظهر أن اليانسون قد يكون فعالًا في علاج الاكتئاب وتقليل أعراضه

كيفية استخدام اليانسون قبل النوم

يمكن تحضير مشروب اليانسون بسهولة عن طريق غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، ثم يصفى المشروب ويترك ليبرد قليلاً قبل تناوله قبل النوم.

الاحتياطات والتنبيهات

على الرغم من أن تناول اليانسون بالكميات المعتدلة آمن لدى معظم الأشخاص، إلا أنه يجب الحذر وتجنب استخدامه في حال وجود حساسية تجاه أعشاب أو نباتات مشابهة لليانسون. كما يجب استشارة الطبيب قبل استخدام اليانسون بجرعات كبيرة أو في حال الإصابة بأمراض حساسة للهرمونات.

أخيرًا، يعتبر اليانسون نبات ذو فوائد صحية عديدة، وتناوله قبل النوم قد يساعد في تحسين النوم والاسترخاء وتخفيف الأعراض المرتبطة بالاكتئاب من المشاكل الصحية. يجب استخدام اليانسون بحذر والالتزام بالجرعات الموصى بها واستشارة الطبيب عند الضرورة.

المصدر: ويب طب