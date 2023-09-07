شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أفيد عن سماع أصوات إنفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في منطقتي التعمير والطوارئ، في مخيّم عين الحلوة.

وبحسب المتواتر من معلومات فقد حصل اشتباك بين حركة فتح وجند الشام في حي الطوارئ والبركسات يتخلله اطلاق قذائف صاروخية.

ويشهد المخيم حالياً حصول حالات نزوح للاهالي، والحيطة والحذر لسالكي الطرقات القريبة من المخيم.

وافادت مصادر محلية من مدينة صيدا عن انفجار قذائف صاروخية في محيط مخيم عين الحلوة حيث انفجرت احداها فوق مستشفى الهمشري، كما يطال الرصاص الطائش عددا من احياء المدينة.

وفي سياق الاجراءات الاحترازية اتخذ الجيش اللبناني تدابير بمحيط مخيم عين الحلوة لحماية المواطنيين، فيما تندلع اشتباكات على محور البركسات حي الطوارئ تُستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وتجري القيادات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة واللبنانية في صيدا اتصالات مكثفة لوقف اطلاق النار في المخيم ولمنع تدهور الوضع الأمني.

بالفيديو | حركة نزوح كثيفة الان من مخيم عين الحلوة تجاه مدينة صيدا

بالفيديو | خروج الأهالي من المخيم باتجاه مسجد الموصلي في صيدا



المصدر: موقع المنار