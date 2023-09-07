شركاء النصر، شاركونا رأيكم

قال عضو “تكتل الاعتدال الوطني” في لبنان النائب وليد البعريني الاربعاء “نحن ندعو للحوار والتواصل بين مختلف الأفرقاء، فاستحقاقات هذا البلد ومنذ الأزل، لم تنجح يومًا إلا بالتسويات وبتقريب وجهات النظر”، وتابع “لغة التعنّت وإبراز العضلات والاستعراضات ليست إلا سبيلاً لمزيد من الشرخ والخلافات، وهي بطبيعة الحال لا تفيد”.

وأضاف البعريني “لكنّنا في الوقت نفسه ندعم الحوار البنّاء الذي يحمل النوايا الإيجابيّة والذي يبني بلد، وليعلم الجميع أنّنا لسنا مع أي حوار على مقاس أي قِوى تريد أن تجر الأطراف الأخرى نحوها”، وتابع “مع احترامنا لجميع الزملاء والخصوم إلا أن دور طائفتنا هو الأهم في هذه المرحلة، لأننا دعاة للخير والمحبّة، بل نعمل على مد جسور التواصل والتلاقي بين الأطراف كافة ونقف على مسافة واحدة من الجميع”، وأكد “المكابرة والشعارات لا معنى لها، ولا تفيد البلد بشيء، دعوها جانبًا وتعالوا نلتقي لأجل لبنان”.

المصدر: فلسطين اليوم