شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اعلام العدو يتحدث عن اصابة 3 مستوطنين بعملية الطعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 16:34

اعلام العدو يتحدث عن اصابة 3 مستوطنين بعملية الطعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة

منذ 45 mins 6 September، 2023
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