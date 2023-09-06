شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 6 2023 - 16:34

آدم .. مشروع في حب الإمام الحسين (ع)

منذ 35 mins 6 September، 2023
آدم سرحان
خاص - لبنان
محمد علوش

أرْبعون الإمَام اَلحُسين (ع) مُنَاسبَة تَحمِل فِي طَياتِها اَلكثِيرَ مِن العبر والدُّروس الحياتيَّة، إِنَّها تُجسِّد رُوح الثَّبَات والتَّضْحية مِن أَجْل اَلحَق والْعدالة، وَتذكِير قَوِي بِأهمِّيَّة الوحْدة والتَّعاون فِي مُوَاجهَة التَّحدِّيات .
تظلّ قِصَّة الإمَام اَلحُسين حَيَّة فِي قُلُوب المسْلمين وتسْتَمرُّ فِي إِلهَام الأجْيال الجديدة مِن الباحثين عن اَلحَق والْعدالة فِي هذَا العالم .
إِنَّ تَأثِير هَذِه المناسبة على الأطْفال يُشكِّل فُرصَة لِتنْمِية قِيم التَّفاني والصِّدْق والْعدالة فِي نُفوسِهم ، وَتعزِيز مَشاعِر التَّضامن والْمساعدة المتبادلة .

آدم سَرْحان عُمرُه 11 سنة رَبِّي وَنشَأ على حُبٍّ آل البيْتُ وَتَأثَّر بِالْإمام اَلحُسين وَمِن عُمْر ل 8 سَنَوات وَهُو يُبَادِر لِتنْظِيم مَضائِف فِي ذِكْرى عاشوراء والْأرْبعين وَهُو يَقُوم بِكلِّ التَّفاصيل اللُّوجسْتيَّة مِن جَمْع تبرُّعَات إِلى تَركِيب الخيْمة والْمطْبوعات إِلخ.. ، وَهُو يَرغَب عامًا بَعْد عام أن يَكبُرَ اَلمضِيف وَيتسِع .

شادي جار آدم يتحدث عنه

فِي اَلمضِيف صُوَر الشُّهداء اَلذِين سَارُوا على خطِّ اَلحُسين والشَّهادة وَإلَى جَانِب العمَاد لَم يَنْس آدم شُهَداء فِلسْطِين .

آدم يَتَحدَّث عن فِكْرَة اَلمضِيف

عَلاقَة الأطْفال بِالْإمام اَلحُسين تُشجِّع على تَنمِية القيم الإنْسانيَّة والدِّينيَّة الإسْلاميَّة فِي نُفوسِهم . إِنَّها عَلاقَة تُسَاعِد فِي بِنَاء شخْصيَّات إِيجابيَّة تَسعَى لِلْعدالة والرَّحْمة والْعطاء فِي مُجْتمعاتهم .

تصوير ومونتاج : محمد عساف

المصدر: موقع المنار

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