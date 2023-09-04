شركاء النصر، شاركونا رأيكم

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة “كل الافرقاء اللبنانيين إلى الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري الأخيرة للحوار”.

واكد حمادة خلال مجلس عزاء بمناسبة اربعينية الإمام الحسين(ع) في الهرمل “إننا عندما نطلق دعوتنا للحوار فليس من موقع الضعف بل من موقع القوة والاقتدار والهم الذي نحمله على مستوى لبنان والمنطقة”.

واضاف حمادة “لقد خابت كل رهانات البعض خلال كل الفترة الزمنية السابقة”، وتابع “هذا البعض يحاول دائما أن يثبت أنه أداة بيد المشروع الغربي والأميركي والإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام