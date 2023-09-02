شركاء النصر، شاركونا رأيكم

رد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى على مساعي بعض القنوات الإعلامية، لبث القتنة والتحريض مؤكداً أنها جريمة.

وقال المرتضى في تغريدة على موقع “اكس”، إن “التلطّي وراء رسالة الإعلام السامية لتحريض مكوّناتٍ على بعضها ولبثّ الفرقة بين اللبنانيين… جريمة”، وأضاف “استيلاد اجواء الحرب الأهلية… جريمة”، وتابع “تسويق فكرة التقسيم تحت عناوين الفدرلة و”لبنان الإتحادي”… جريمة”.

ولفت وزير الثقافة “اذا قطعنا الشك بيقين بأنّ المجرم يقوم بهذه الجرائم عن سبق اصرارٍ وتصميم ومقابل اجرٍ معلوم خدمةً لأجندة الاسرائيلي ومصالحه فنكون عندها امام اخطر جرائم العمالة واحقرها”.

وأشار الوزير إلى انه “وبالمناسبة العلاقات الشاذّة ستبقى جريمة، امّا الترويج للشذوذ فقريباً جداً سوف يجرّ على مرتكبيه أشدّ العقوبات”، خاتماً “العمالة تودي بصاحبها الى اسفل سافلين”.

المصدر: موقع المنار