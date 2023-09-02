شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 2 2023 - 15:48

إصابة 16 إيرانيا بحادث سير في محافظة واسط العراقية

منذ 2 ساعة 2 September، 2023
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العراق - عربي وإقليمي

أصيب 16 زائرا من زوار الأربعين الإيرانيين إثر انقلاب حافلتهم بين مدينتي جصان والكوت بمحافظة واسط وسط العراق.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة إيلام الإيرانية غلام رضا علي محمدي إنه في ضوء التنسيقات التي جرت فقد تم تسلم 7 من المصابين من الجانب العراقي ونقلوا إلى مستشفى “الإمام الحسين” في مدينة مهران، وفي وقت لاحق تم تسلم المصابين التسعة الآخرين.

يذكر أيضا أن 7 من الزوار الإيرانيين كانوا قد توفوا بسبب الجراح البليغة التي أصيبوا بها إثر اندلاع النيران في الحافلة التي كانوا يستقلونها في أحد الطرق بمحافظة واسط يوم الثلاثاء الماضي.

كما وقع حادثا سير في الناصرية والبصرة قبل عدة أيام، مما أديا إلى وفاة وإصابة العديد من الزوار الإيرانيين.

المصدر: وكالة مهر

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