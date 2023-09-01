شركاء النصر، شاركونا رأيكم

قال المدير العام للطيران المدني اللبناني، المهندس فادي الحسن، اليوم الجمعة، إنه في حال أتى فريق للتدقيق على مطار بيروت الدولي العام المقبل، سيرى أن الخطة التصحيحية لتلافي أي نقص بالمعايير قد بدأ العمل عليها بشكل مباشر.

وأكد الحسن لوكالة “سبوتنيك”، أنه “بالنسبة للتقرير الذي صدر بعد انتهاء المهمة المشتركة لفريق منظمة الطيران المدني الدولي ووكالة السلامة الأوروبية “اليازا”، خلال شهر حزيران/ يونيو، هذا الأمر طبيعي وروتيني ووظيفة هذا الفريق التقييم والإضاءة عن وجود أي خلل والعمل مع الدولة اللبنانية على إرسال فريق للتدقيق والمعالجة خلال فترة زمنية تحدد وفق الآليات والمعايير المعمول بها عالميا”.

وشدد على أن الحديث عن إغلاق مطار بيروت بعد التقرير عارٍ من الصحة، موضحا أن وظيفة التقرير تتعلق بالإضاءة فقط، وبعدها إرسال فرق التدقيق للعمل على المعالجة وليس الإغلاق. وقال ان ما يتم تداوله حول وضع نقص المراقبين الجويين، نعمل على تصحيحه”.

وكان المراقبون الجويون، في وقت سابق، قد أصدورا بيانا أعلنوا فيه: “نحن من تبقى من مراقبين جويين في المديرية العامة للطيران المدني، نحذر مما آلت إليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة؛ إذ أصبح عددنا 13 مراقبًا (من أصل 57) من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام والفروع، نعمل ضمن مركزين منفصلين لتأمين حركة المطار 24 ساعة على مدار السنة”.