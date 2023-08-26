شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تقرير مصور | على طريق التحرير الثاني، الشهيد علي حمد مفقودُ الأثر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2023 - 03:22
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حزب الله: طلال سلمان دعم القضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان ونصرها بقلمه وفكره وكانت السفير منبره الذي لا يهدأ
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تقرير مصور | على طريق التحرير الثاني، الشهيد علي حمد مفقودُ الأثر
منذ 6 ساعة
25 August، 2023
لبنان
على طريق التحرير الثاني الشهيد علي ياسين حمد بقي مفقود الأثر بعد معارك الجرود والقلمون.
التحرير الثاني
الشهيد علي حمد
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