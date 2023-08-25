شركاء النصر، شاركونا رأيكم

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

“بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى:

– ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)

بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

” كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون

” /9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر

” كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ

” مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام