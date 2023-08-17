تقرير مصور | جنين تودع شهيدها مصطفى الكستوني

في فلسطين المحتلة وسطَ إضرابٍ عمَّ المدينةَ ومخيَّمَها، شيّعَ أهالي جنين، الشهيد مصطفى الكستوني الذي ارتقى برصاصِ جنود الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامِهم مدينةَ جنين بالضفّة الغربية المحتلة.

وانطلق موكبُ التشييع، من أمامِ مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجابَ شوارعَ المدينة، وصولاً إلى منزلِ عائلةِ الشهيد، التي ألقت نظرةَ الوداعِ على جثمانه.

وتابع الموكبُ سيرَه باتجاهِ الجامعِ الكبير، حيث أدّى المشيّعون الصلاةَ عليه، قبلَ مواراته في الثرى في مقبرةِ الشهداءِ في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وردّد المشيّعون شعاراتٍ منددةً بجرائمِ الاحتلال، وداعيةً الى وقفِ التنسيقِ الأمني، وتصعيدِ المقاومةِ بوجه قوات الاحتلال.

المصدر: قناة المنار