وزير التربية: مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة لبدء العام الدراسي

أشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى انه “في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوّض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة ونؤكد ضرورة انتظام هذه العلاقة”. ورأى انه “مثلما يتم تأمين الاموال لمرافق اخرى يجب تأمين اموال لوزارة التربية”.

وقال الحلبي “كي يكون هناك عودة آمنة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس، طلبنا اضافة الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات”، واعلن ان “مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام