حرائق متكررة في قساطل خط البترول ببلدة تلعباس الشرقي قضاء عكار.. فما السبب؟

إندلع حريق الخميس في قساطل خط البترول في بلدة تلعباس الشرقي بقضاء عكار شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “يعمد مجهولون على حفر القساطل من أماكن متعددة لسرقة النفط الذي يمر فيها، الحريق بالقرب من منزل المواطن س.م وبالقرب من مؤسسة معلا للأعلاف وحبوب المواشي التي يملكها نفس الشخص”.

وتابعت الوكالة “على الفور سارعت عناصر الدفاع المدني بكل ما تملك من ٱليات الإطفاء الى مكان الحريق وتعمل على إخماد النيران، خوفا من وصولها الى المنزل والى المؤسسة”.

من جهته، أفاد “مركز الدفاع المدني” في مركز الحيصة انه “تم إخماد الحريق أمس الاربعاء وأربع مرات في الأيام السابقة”.

وقد أدى الحريق يوم الاربعاء الى احتراق 20 طن من العلف.

وناشد صاحب المنزل والمؤسسة محافظ عكار عماد اللبكي وكل الجهات الأمنية إلقاء القبض على السارقين نتيجة الضرر الذي يلحق بمنزله ومؤسسته بسبب إطلاق الرصاص بعد كل سرقة يقومون بها، وإلقاء القبض عليهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام