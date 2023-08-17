وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني في الرياض: لقاؤنا اليوم يأتي استكمالًا للقاءات السابقة وللتأكيد على الروابط الصادقة وجدية العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 17:28

وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني في الرياض: لقاؤنا اليوم يأتي استكمالًا للقاءات السابقة وللتأكيد على الروابط الصادقة وجدية العلاقات بين البلدين

منذ 2 ساعة 17 August، 2023
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