وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني في الرياض: لقاؤنا اليوم يأتي استكمالًا للقاءات السابقة وللتأكيد على الروابط الصادقة وجدية العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 17:28
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الإمام الخامنئي مستقبلا قادة حرس الثورة: بعد 4 عقود من عمر الثورة لا يزال الحرس يمثل مركزا دفاعيا وعسكريا ضخما بالبلاد
الإمام الخامنئي: حرس الثورة أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم ومؤسسة فعالة تقوم بمهام تعجز جيوش العالم عن القيام بها
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: سنطرد الولايات المتحدة من المنطقة
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعترف بإصابة أحد الجنود الصهاينة خلال مواجهات في الضفة الغربية
الناطق باسم حماس: هجمة ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية على أسرانا الأبطال جريمة إرهابية خطيرة
رئيس حكومة تصريف الأعمال: نحن في مرحلة صعبة جدا وصلنا الى مرحلة الاقتصاد النقدي وهذا ما يعرض لبنان لكثير من المخاطر
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي الحكومي للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة السابع من آب
شركة برايم ساوث تعاود تشغيل معملي دير عمار والزهراني بعد تلقيها وعودا من الرئيس ميقاتي بالحصول على 7 ملايين دولار شهريا
مصرف لبنان يؤكد التزام الحاكم بالإنابة بعدم المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في المركزي
مدير عام مصرف الإسكان: الأول من تشرين الأول موعد بدء التقدم بطلبات القروض التي ستغطي 6000 قرض سكني
مدير عام مصرف الإسكان: قيمة القروض السكنية ستتراوح بين 35 و50 ألف دولار
اليمن: وصول وفد الوساطة العمانية الى مطار صنعاء الدولي برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام
عبد السلام: وصلنا الى صنعاء للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف المفاوضات ومعالجة الملفات الإنسانية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبدأ زيارة رسمية الى الرياض ويلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان
عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع بن فرحان: بإمكاننا العمل مع المملكة لحل الموضوعات الإقليمية العالقة
عبد اللهيان: نتخذ خطوات لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها السعودية وفكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة لا تجزء
بن فرحان: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة ونرحب باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض
وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني في الرياض: لقاؤنا اليوم يأتي استكمالًا للقاءات السابقة وللتأكيد على الروابط الصادقة وجدية العلاقات بين البلدين
منذ 2 ساعة
17 August، 2023
عاجل
أمير عبد اللهيان
ابن فرحان
السعودية
العلاقات الايرانية السعودية
ايران
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