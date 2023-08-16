وجد حوالي 1800 شخص أنفسهم محاصرين في محافظة توتوري بجنوب غرب اليابان، وأصيب نحو 50 آخرين في مناطق متفرقة جراء إعصار “لان”، الذي ضرب ساحل بحر اليابان الليلة الماضية، حسب قناة NHK.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان إن العاصفة الاستوائية “لان” ستجلب على الأرجح أمطارا غزيرة إلى منطقتي توكاي وهوكوريكو اليوم الأربعاء.

وأصدرت السلطات في محافظة شيزؤوكا غرب طوكيو أوامر إخلاء لأكثر من 380 ألفا من السكان في مدينتين، حيث رفعت الأمطار مخاطر حدوث انزلاقات أرضية.

وتم في شيزؤوكا تعليق حركة قطارات السكك الحديدية عالية السرعة “شينكانسن”.

وفقا لأحدث البيانات، فقد أصيب ما لا يقل عن 49 شخصا في ثماني محافظات يابانية نتيجة الإعصار، بينهم شخص واحد على الأقل في حالة حرجة.

وأدت الظروف الجوي السيئة والأمطار الغزيرة إلى تدمير عدد من مرافق البنية التحتية في الجزء الغربي من اليابان، وتعطيل مؤقت لحركة الطيران.

وحسب الأرصاد الجوية اليابانية، فإن العاصفة تتجه شمالا إلى الشمال الشرقي فوق بحر اليابان بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن تتحرك أكثر نحو الشمال وتطال جزير هوكايدو الشمالية ثم جزيرة ساخالين الروسية.

وقبل أيام لقي شخصان مصرعهما وأصيب 58 آخرون جراء إعصار “خانون” الذي اجتاح جنوب اليابان.

المصدر: وكالات