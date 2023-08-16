الكويت.. وزارة الصحة تعلن رصدها متحور كورونا الجديد “إي جي 5” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 08:16

الكويت.. وزارة الصحة تعلن رصدها متحور كورونا الجديد “إي جي 5”

منذ 1 ساعة 16 August، 2023
Corona Air
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصدها لمتحور “إي جي 5” (EG 5)، محذرة من أنه سريع الانتشار رغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إن “ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات”.
ودعت في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية، إلى ضرورة عدم مخالطة الآخرين واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، مشيرة إلى استقرار المؤشرات التقيمية للوضع الصحي والسريري في البلاد.
ولم يوضح البيان عدد الإصابات بالمتحور الجديد، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.
وأشار البيان إلى أن متحور “إي جي 5” يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، الذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.
وقال البيان إنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى التي تم رصدها من قبل.

المصدر: وكالات

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