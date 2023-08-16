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August 16 2023 - 02:02

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن تكتيك يتبعه الروس لتدمير منظومات “باتريوت”

منذ 2 ساعة 15 August، 2023
منظومة باتريوت الاميركية
منظومة باتريوت الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت الأوكرانية المضادة للطائرات، ومن ثم يقوم بتدميرها.

وقال ريتر “لدى “باتريوت” منظومة تحدد الهدف تلقائيا وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس “يلعبون” بهذه الخوارزمية، مجبرين “باتريوت” على إطلاق كل قذائفها”.

وأكد أن هذا يسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.

وأضاف”الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا”.

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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