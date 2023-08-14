أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مواقع لإنتاج وتخزين المسيرات المائية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجمات إرهابية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: “نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لشن هجمات إرهابية”، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد خسرت القوات الأوكرانية نحو 625 جنديا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي، وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

– محور كوبيانسك – صد 6 هجمات وهجمات مضادة للعدو وبلغت خسائر الجيش الأوكراني 65 جنديا خلال يوم

– محور دونيتسك – صد 6 هجمات أوكرانية، وتدمير مستودع ذخيرة قرب بلدة أفدييفكا في دونيتسك، وخسائر العدو تصل إلى 150 فردا

– محور كراسني ليمان – صد هجومين للعدو وخسائره تبلغ 90 جنديا

– محور جنوب دونيتسك – مقتل ما يصل إلى 240 جنديا أوكرانيا

– محور زابوروجيه – صد هجومين وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وخسائر العد تتجاوز 50 جنديا

– محور خيرسون – العدو خسر نحو 30 جنديا، وتدمير مدفع هاون من نوع Alacran إسباني الصنع، وذلك لأول مرة منذ بداية العملية الخاصة

– إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 152 منطقة

– ضرب بطارية من منظومات “إس-300” المضادة للطائرات في منطقة نيكولايف

– اعتراض اثنين من صواريخ HIMARS وإسقاط 28 طائرة بدون بدون طيار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و246 مروحية، و5736 طائرة بدون طيار، و430 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11291 دبابة ومدرعة أخرى، و114 1 راجمة صواريخ و5877 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12225 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: الدفاع الروسية