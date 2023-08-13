طقس شديد الحرارة والرطوبة يسيطر على لبنان والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2023 - 18:04

طقس شديد الحرارة والرطوبة يسيطر على لبنان والمنطقة

منذ 1 ساعة 13 August، 2023
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لبنان

يقعُ لبنان تحت تاثيرِ طقسٍ صحراويٍ مترافقٍ معَ ارتفاعٍ كبيرٍ بدرجاتِ الحرارةِ التي لامست 43 درجةً في البقاع .
وتوقعت مصلحة الارصادِ الجوية ان يكونَ الطقس غداً غائماً الى غائمٍ جزئياً وان تبقى درجات الحرارةِ فوقَ معدلاتِها الموسمية بثماني درجات ، معَ تسجيلِ نسبةِ رطوبةٍ مرتفعةٍ خاصةً على الساحل.
اما الثلاثاءَ فيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائمٍ مع ضبابٍ كثيفٍ على المرتفعاتِ المتوسطة، واحتمالِ تساقطِ بعضِ الأمطارِ نتيجةَ تكوُّنِ خلايا رعديةٍ منفردة ، وبدايةِ عودةِ درجاتِ الحرارةِ الى معدلاتِها الموسميةِ خاصةً على الجبال.

وسجلت بعضُ المناطقِ في عكار هطولاً للامطارِ الغزيرة  بسبب ِارتفاعِ نسبةِ الرطوبةِ وتدني الحرارة قليلاً في الطبقاتِ الجوية المرتفعة. ووُجهت دعواتٌ للسائقين والمواطنين بتوخي الحذرِ من خطرِ انزلاقِ سياراتِهم والياتِهم على الطرقاتِ بسببِ تكوُّنِ طبقاتٍ من الوحول عليها.

وفي البقاع استنفارٌ لدى المستشفياتِ والدفاعِ المدني للتعاملِ مع تداعياتِ موجةِ الحر.

 

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