شنت قوات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد سلسلة من الاقتحامات والمداهمات بمدن وبلدات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اعتقلت قوات الاحتلال في نابلس الشاب حسني عوض من مخيم عسكر الجديد، أثناء مروره على حاجز بيت فوريك شرق نابلس”، وتابعت “اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال عماد ذياب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، أثناء مروره عن حاجز صرة غرب نابلس”.

واضافت المصادر انه “في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، في وقت متأخر من الليلة الماضية، الشاب خالد غسان تايه من الفارعة جنوب المدينة، خلال مروره عبر حاجز الحمرا بالأغوار”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال داهمت الخليل واعتقلت مراد سعدي القواسمة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بيت أمر شمال الخليل، ومنعت المركبات من المرور ما تسبب بأزمة خانقة في المكان وإعاقة حركة المواطنين ومنع وصولهم لأعمالهم”، وتابعت “في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ودهمت عددًا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها لبعض الوقت، واعتلت أسطح المنازل وفتشت عددا منها وسط تخريب محتوياتها”، وذكرته ان “اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين عقب اقتحام البلدة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال وآلياته بالأكواع محلية الصنع والرصاص”.

المصدر: فلسطين اليوم