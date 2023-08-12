أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، السبت، انتشال جثتي رضيع وشاب وإنقاذ 13 شخصا، إثر غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ قابس.

وأكدت الإدارة في بيان، أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يقل 20 تونسيا على الأقل، وقد تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 عاما.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق قرابة الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العامة التي أعطت الإذن لفرقة الإرشاد البحري في قابس، بفتح تحقيقات في الموضوع، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.

المصدر: وكالات