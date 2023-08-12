فرنسا: مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 15:24

فرنسا: مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش

منذ 1 ساعة 12 August، 2023
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أخبار دولية - فرنسا

قال مسؤولون فرنسيون إن 6 أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق قارب يقل مهاجرين متجها إلى بريطانيا في قناة نهر المانش في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما يتواصل البحث عن المفقودين.

وقالت متحدثة باسم سلطة السواحل الفرنسية إن ما بين 5 و10 ركاب ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم إنقاذ 55.

وقالت السلطات إن 4 سفن فرنسية وطائرة هليكوبتر بالإضافة إلى سفينتين بريطانيتين شاركت في جهود الإنقاذ قبالة سانجات بشمال فرنسا، مضيفة أن السفن البريطانية أنقذت بعض الناجين.

ونقل بعض الذين تم إنقاذهم إلى ميناء كاليه الفرنسي.

وكانت أرقام رسمية كشفت الجمعة، أن أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا القناة على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرقي إنجلترا منذ أن بدأت بريطانيا تسجيل الوافدين علنا في 2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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