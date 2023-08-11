قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وذكرت الخارجية الروسية أن “الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل”.

وأشارت إلى أن “جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد”.

وشددت الخارجية الروسية على أن “روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية”.

وقرر قادة دول غرب إفريقيا “إيكواس” في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، “تفعيل” و”نشر” قوة احتياطية إقليمية بغية “استعادة النظام الدستوري” في النيجر.

هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل “استعادة النظام الدستوري” في النيجر.

المصدر: روسيا اليوم