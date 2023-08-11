قال الكولونيل الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إن أوكرانيا لا تستطيع حماية عاصمتها من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: “عليهم إخلاء كييف، فهم غير قادرين على صد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وحسب العسكري السابق فقد استنفدت أوكرانيا مخزوناتها من صواريخ منظومات الدفاع الجوي، والدول الغربية لا تستطيع تعويض النقص في وقت قصير.

وأشار إلى أن كييف قد تتعرض في النهاية للاجتياح بسبب عجز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حمايتها.

وقال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إن كييف تحتاج لما بين 10-12 منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي، لتأمين الحماية لكامل الأراضي الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم