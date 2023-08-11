كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو 2023.

وبذلك يكون التضخم قد تسارع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يونيو 2022، وحسب البيانات، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.2% بين يونيو ويوليو من هذا العام.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، والذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.7% في يوليو، بعكس توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو عند 4.8%.

وفي نهاية يوليو الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

المصدر: واشنطن بوست