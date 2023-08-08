اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني ، مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، تمهيداً لتنفيذ عملية هدم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات تنفذ نشاطا عسكريا في مخيم عسكر من أجل هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي قتل فيها 2 من المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 58 شخصاً بالاختناق بالغاز وإصابتين بشظايا رصاص الاحتلال خلال المواجهات المستمرة في مخيم عسكر شرق نابلس، كما أخلت الطواقم عائلة مكونة من خمسة أفراد.

لحظة تفجير الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشه في مخيم عسكر

دمار كبير خلفه الاحتلال بعد تفجيره منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت شقة سكنية في عمارة لعائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة في مخيم عسكر القديم تمهيدا لهدمها داخليا بالمعدات. يذكر أن الشهيد خروشة نفذ في شباط الماضي عملية اطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين وقد اغتالته قوة إسرائيلية داخل مخيم جنين بعد ملاحقة استمرت لأسابيع. كما يعتقل الاحتلال 3 من أبنائه بتهمة مساعدته وصدر قرار بهدم منزل أحدهما منذ أيام.

و اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية.

وأجبرت قوات الاحتلال نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.

انفجار عبوة محلية الصنع بآلية لجيش الاحتلال خلال الاقتحام لمخيم عسكر بنابلس

المواجهات في مخيم عسكر

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وتم استهداف دوريات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة محلية الصنع.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

كما اندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة.

ووفق إحصائية أعلنتها جمعية الهلال الأحمر في نابلس فقد وقعت إصابتان بالشظايا، وإصابة سقوط، فيما أصيب 58 مواطناً جراء استنشاق الغاز.

الشهيد عبد الفتاح خروشة

ونفذ الشهيد خروشة عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 شباط الماضي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، واستشهد باشتباك مسلح في مخيم جنين في السابع من آذار.

ويعتقل الاحتلال أبناء الشهيد خروشة الثلاثة بدعوى تقديمهم المساعدة لوالدهم في تنفيذ عملية حوارة، كما أصدر الاحتلال قبل عدة أيام قرارا بهدم منزل نجله الأسير خالد.

وفي سياق متصل تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني “معطى” 17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها عملية إطلاق نار وإلقاء 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة وحرق نقطة عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و7 مواجهات، أصيب خلالها مستوطن.

وأصيب مستوطن رشقا بالحجارة خلال التصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في القدس المحتلة.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، كما استهدفوا بعبوتين ناسفتين حاجز الجلمة ومستوطنة “شاكيد” في جنين.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة وعبوة على البرج العسكري في بيت أمر شمال الخليل.

وتصدى الشبان لاعتداءين للمستوطنين وحطموا مركباتهم في القدس المحتلة وبلدة شقبا في رام الله.

المصدر: وكالات