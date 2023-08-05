في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار، أطلّت الطالبة في جامعة العلوم والآداب اللبنانيةusal فاطمة مبارك، للحديث عن مشروعها الذي حصد المرتبة الأولى في مباراة “Tech for Accessibility Hackathon”، والتي نظّمت في لبنان بمشاركة عدد من الجامعات. فاطمة وفريقها توصلوا الى أداة تساعد فاقدي البصر في الوصول الى الأغراض بالإعتماد على الذكاء الإصطناعي.



خلال الحلقة تم عرض فيديو قصير يفسّر طريقة عمل الأداة التي تعتمد على التغيّر في التردّدات الصوتية.أخيرا لفتت فاطمة الى أنّ هذه الاداة ستكون متوفّرة كتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكيّة وبالتالي يكفي أن يكون لدى المستخدم هاتفا ذكيّا متّصلا بالإنترنت.