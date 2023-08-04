تقرير مصور | الرصاص الطائش ينقل “نيا” من مخيمها الصيفي الى العناية المشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 22:30
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أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت ينفذون وقفة أمام البوابة رقم 3 في المرفأ في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب
أهالي الضحايا والشهداء يطالبون بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار وعدم تسييس الملف
المتحدث باسم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ ابراهيم حطيط: الاستثمار السياسي هو الذي أوصل القضية الى هنا
حطيط: كنا مؤيدين للقاضي طارق البيطار ولكن الدليل الذي وصلنا اليه هو ان البيطار متآمر على قضيتنا
حطيط: لماذا لم يستدع البيطار أي ممثل عن اليونيفيل ولماذا لم يستدع رؤساء الاجهزة الامنية الاساسية أو اشرف ريفي وغيرهم
هدوء حذر في مخيم عين الحلوة منذ ليل الخميس الجمعة نتيجة الاتصالات التي اجريت على خط التهدئة
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص الاحتلال الصهيوني في حي برقة شرقي رام الله
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدم خلال المواجهات في بلدة دير ابزيع غرب رام الله المحتلة
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب المقدسي سعيد أبو عيد من بلدة بدو في القدس المحتلة
رئيس مكتب العقوبات بالخارجية الأمريكية: على العالم الاستمرار في عزل روسيا بسبب قراراتها الخاصة باتفاقية الحبوب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: متفقون مع الروس على نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق ثم إرساله للدول الفقيرة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نكرر الدعوة لجميع الأطراف للامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نرصد ألغاما أو متفجرات على أسطح مباني مفاعلات الوحدتين 3 و4 في زابوروجيا
الخارجية الأمريكية: نؤكد دعمنا لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة وفق ما يحمي احتياجات مصر المائية ويدعم مصالح كافة الأطراف
تقرير مصور | الرصاص الطائش ينقل “نيا” من مخيمها الصيفي الى العناية المشددة
منذ 1 ساعة
4 August، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
عقولٌ طائشة تطلق الرصاصَ القاتل دون ايِّ مبررٍ لا في الافراح ولا في الأتراح.
الرصاص الطائش
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