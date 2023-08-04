تقرير مصور | الرصاص الطائش ينقل “نيا” من مخيمها الصيفي الى العناية المشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 22:30

تقرير مصور | الرصاص الطائش ينقل “نيا” من مخيمها الصيفي الى العناية المشددة

منذ 1 ساعة 4 August، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

عقولٌ طائشة تطلق الرصاصَ القاتل دون ايِّ مبررٍ لا في الافراح ولا في الأتراح.

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