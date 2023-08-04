الخارجية السورية: دمشق تعرب عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني الصديق بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد، وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2023 - 19:54

الخارجية السورية: دمشق تعرب عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني الصديق بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد، وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات

منذ 11 mins 4 August، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة