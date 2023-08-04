تم التأكيد في الاجتماع بين رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الإيرانية مع نظيره الايراني على ضرورة بناء احياء تجارية حدودية وتوسيع العلاقات والدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أحمد أميرأبادي فراهاني، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية مع نظيره الباكستاني نويد قمر في قصر رئيس الوزراء الباكستاني.

وفي بداية هذا الاجتماع، أدان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية، العمل الإرهابي الأخير في باكستان، وعزى في استشهاد عدد من مواطني هذا البلد.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع بناء احياء تجارية حدودية، ومسألة الترانزيت ونقل البضائع، وتوسيع العلاقات والدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، وتحسين مستوى أمن الحدود، وإنشاء أسواق حدودية مشتركة ، ومحاربة التهريب ومنع دخول الإرهابيين من باكستان إلى إيران .

وزار احمد أمير أبادي فراهاني باكستان الليلة الماضية برفقة وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، لعقد اجتماعات رسمية بشأن القضايا السياسية واقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية يمكن للبرلمانيين في هذا البلد تولي مسؤولية الوزارة كوزير في نفس الوقت، وفي هذا الصدد، نويد قمر اضافة الى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الإيرانية، هو أيضا وزير التجارة لباكستان.

المصدر: وكالة مهر