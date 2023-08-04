القوات الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 17:02

القوات الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف

منذ 2 ساعة 4 August، 2023
أخبار موقع المنار

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