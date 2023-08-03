خليل موسى – دمشق

اجتماع يبدو مثمراً جدا في تفعيل العمل بعدد من الاتفاقيات بين الجارتين سورية والعراق، حيث قرر الجانبان وضع عدد من المشاريع على سكة التنفيذ.

اجتمع كل من وزيري النقل السوري زهير خزيم والعراقي كاظم الحمامي في دمشق لبحث سبل تفعيل العمل على مشاريع تنقل نتائجها الى حالة الاستراتيجية الحقيقية.

الطرقات الجديدة سيتم تعبيدها بالعمل لنقل كل ما يتم تبادله بين البلدين الشقيقين، والابرز ما لمع في الحديث عن سكك الحديد حيث ستسهل النقل اكثر من بقية الطرقات.

انعكاس مؤكد ستشهده دول المنطقة جميعها بتأكيد الوزير السوري، وهذا ما يعني من هذه العبارة ان دول الجواؤ ستكون مفتوحة لها ابواب التعاون مع سورية، بداية من دول الجوار.

المصدر: موقع المنار