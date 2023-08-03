اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 3 فلسطينيين الخميس من بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وحاصرت وداهمت عدة منازل أدت إلى اعتقال 3 شبان من المنطقة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر الى ان “العدو اعتقل أسرى محررين وقيادي بارز في حركة الجهاد خلال عدوانه على بلدة برقين غرب جنين وهم: القيادي المهندس سلطان أحمد محمود خلف، والشيخ هلال محمد لطفي خلوف، وعلي نايف سمارة وعلي خلف”، وتابعت أن “قوات الاحتلال انسحبت من بلدة برقين غرب جنين بعد اعتقال المواطنين الثلاثة”.

المصدر: فلسطين اليوم