رأى رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أن “المشهد الاحتفالي” الذي شهدناه خلال مغادرة رياض سلامة لمنصب حاكمية مصرف لبنان يجعلنا نظن بأنه صنع الانجازات، وسدد الدين العام، ولم يغرق البلاد عبر “هندساته المالية” في الأزمات، وبأنه لم يشرع سرقة المودعين.

أضاف في بيان “السؤال المطروح اليوم ما الذي تغير بعد خروج سلامة من المشهد، وهل ما نشهده من بروباغندا بين حكومة تصريف الأعمال، ومجلس النواب حول مشروع الاقتراض يجعلنا مدركين بأننا ذاهبون نحو مأزق مالي، بحيث تتوقف رواتب القطاع العام والعسكريين ويتوقف دعم بعض الادوية، فهل المطلوب أن نترحم على زمن رياض سلامة؟”.

من جهة ثانية، حذر ذبيان من “خطورة ما يشهده مخيم عين الحلوة، والذي يشير الى وجود مخطط للعبث بأمن المخيم، وتحويله الى بؤرة للجماعات الارهابية المتطرفة التي تنفذ اجندة العدو الاسرائيلي، على غرار ما حصلة في سوريا وباقي الدول العربية، وهذا ما يتطلب من القوى الفلسطينية ان تحزم أمرها واتخاذ القرار بالحسم في مخيم عين الحلوة، ووضع حد للجماعات الارهابية، التي تتخذ من بعض مناطق المخيم معاقلا لها كي تهدد امن المخيم وقاطنيه، وهذا بات يتطلب خطوة حاسمة من اجل منع استمرار مشهد العنف والقتال الذي يهدد امن صيدا ولبنان، ويسيء الى فلسطين وقضيتها بشكل عام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام