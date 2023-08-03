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August 3 2023 - 11:16

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب اجتماع “أوبك+”

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
Oil Refinery
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك+” يوم الجمعة المقبل.
وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.09% إلى 79.56 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.12% إلى 83.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وستقييم اللجنة وضع السوق وتقييم تأثير خفض الإمدادات، وذكرت مصادر، أنه من المتوقع أن تبقي لجنة “أوبك+” على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

المصدر: روسيا اليوم

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