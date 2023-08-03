قالت الأمم المتحدة إن “عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تضاعف في السودان”، حيث أجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة في بيان ان “أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

وتابعت: “بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في أيار/مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد”.

ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه “حرج بلا شك”، خصوصا مع “ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد”.

وأشارت الفاو إلى أن “الولايات الأكثر تضررا هي تلك التي تعاني من النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد”.

المصدر: وكالات