سر النجاح هو المضي قدمًا دائمًا، دون التحجج بالظروف والعقبات، الطالبة آلاء حيدر سلمان إبنة بلدة معركة، والطالبة في ثانوية الإمام الصدر الرسمية في مدينة صور، تفوقت وحازت على المرتبة الأولى على لبنان في شهادة الثانوية العامة فرع الآداب والإنسانيات مما أعطى الأمل مجدداً بالتعليم الرسمي والمدرسة الرسمية.

آلاء وفي تصريح لها لموقع المنار قالت:” قمت منذ اسابيع قليلة باجراء الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من قساوة ما مرينا به من ظروف وسلسلة الإضراب المتواصل لم يتم مراعاة ذلك فلم تكن الامتحانات بالسهولة التي توقعناها ،ولكن هنا يكمن تميز الطالب الذي يتحدى الظروف وانا تحديتها، ورغم كل ظروف التعليم الرسمي نستطيع التفوّق،وكنت اواظب على دروسي يوميا واستيقظ باكرا لابدأ يومي بنشاط وهمة وكان شعور الكسل يغلبني احيانا ومع ذلك لم أخضع له”.

واضافت”معلمتي كانت دائما مصرة على أني قادرة على الوصول إلى هنا ومن هنا ولقد كنت عند حسن ظنها بي”.

واكد الاء ان “التفوق يعني أن تواصل التقدم حتى تصل إلى أهدافك الكبرى وهذا الأمر أصبح الان دافعا جديدا لكي افعل المزيد”.

واشارت الى ان”امي اولا كانت الداعم الأكبر حتى أنها كانت تستيقظ معي وتنام عندما انام لكي لا أشعر بغرابة الموقف ثم ابي واختي وبالطبع اساتذتي ومعلماتي واقاربي وأصدقائي لا سيما زينب ولما ، انا أنوي ان ادرس الترجمة وان شاء الله سأفعل هذا”.

ومن خلال تجربتها قالت الاء ان:”كل إنسان قادر على التفوق وبطريقته الخاصة ،وعلى كل إنسان اكتشاف طريق نجاحه بنفسه وتحديد أهدافه التي تقتضي بلا شك التخلي عن أشياء كثيرة والتضحيات الجسيمة ولكن فرحة الوصول وشعور الانتصار يضاهي كل شيء”.

المصدر: موقع المنار