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August 2 2023 - 08:50

مواد غذائية تخفض خطر تطور السرطان

منذ 2 ساعة 2 August، 2023
Food Cancer1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن الدكتور سوني باتيل، وهو أخصائي أورام، أن الثمار والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة تقلل من خطر تطور السرطان.
. وتشير Express البريطانية، إلى أنه وفقا للأخصائي، إن المنتجات التي تمنع انتشار العمليات الالتهابية في الجسم تساعد على منع تطور السرطان أيضا. فمثلا تحتوي الثمار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
ويقول: “تساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد وتحفز الالتهابات”.
ويشير إلى أن الاسماك تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة التي تعمل أيضا على كبح تطور الالتهابات. لذلك يوصى بتناول 100-200 غرام من السمك على الأقل مرة في الأسبوع.
وتحتوي المكسرات مثل الجوز واللوز وبذور الشيا والكتان على مضادات الأكسدة ودهون مفيدة. أما منتجات الحبوب الكاملة فهي غنية بالألياف الغذائية، لذلك تقلل من خطر تطور الأورام.

المصدر: نوفوستي

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