أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، القاضي بسام مولوي، أن” السلطات تتابع عن كثب الأحداث في مخيم عين الحلوة “.

وقال في حديث تلفزيوني”: “لا نخشى على الجيش مما يحصل في مخيم عين الحلوة من اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية فيه”.

وأكد أن “الجيش يقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة كما في غيرها رغم كل الظروف الصعبة”.

اضاف: “التضحيات التي يقوم بها الجيش تقدر عاليا ولا حدود لها، وبالفعل فقد استطاع أن يمثل شعاره (شرف تضحية وفاء) على أكمل وجه”.

وأكد مولوي أن وزارة الداخلية” تتابع بحرص ما يجري من أحداث في منطقة صيدا”، مشيرا الى أن “مسؤولياتنا حماية كل المواطنين أينما وجدوا”.

واذ نفى وجود “أي مخطط إرهابي يحاك في لبنان، كما يقول البعض”، دعا مولوي” السياسيين للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، خصوصا وأن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام